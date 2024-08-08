Afyon'da neler oluyor! Japon Hükümeti bile harekete geçti!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine gelen Japon arkeologlar M.Ö 2 bin 350 yılına ait 'Puruşhanda'yı buldu. Arkeologlar Japon Hükümeti'ndeb destek almak için fon getirmeye çalışacaklarını belirterek tarihi kalıntılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindde Üçhöyük kazı çalışmalarında Puruşhanda kayıp kenti Japın bilim adamları tarafından bulundu. Türk akademisyenlerle birlikte ortak çalışan Japon bilim adamalarından Prof. Dr. Sathosi Urano, "Bu alan Akarçay Havzası'nın en önemli yeri. Etrafındaki alanlarda çok fazla arkeolojik yerleşimler var. Buradaki çalışmalarımız için Japonya hükümetinden bir fon getirmeye çalışacağız" dedi.

TÜRK -JAPON BİLİM İNSNLARI İLE ORTAK KEŞİF

Kültür ve Turizm Bakanlığı Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yürütülen çalışmalarda Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Koçak'ın danımanlığı kapsamında 2020'de başlayan Üçhöyük kazı çalışmalarına, 48 akademisyen başta olmak üzere Japonya'nın Rikkyo ve Hiroshi Üniversitesi arkeologları da katıldı.

Prof. Dr. Satoshi Urano, Prof. Dr. Yukinori Fukatsu ve Prof. Dr. Naoto Koiwa , Tunç Çağı'ndan kalma Akad Krallığına ait olan Puruşhanda kentinin M.Ö 2 bin 350 yılına ait olabileceği belirtildi.

KAYIP ŞEHİR PURUŞHANDA BULUNDU

Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Koçak ise Puruşhanda kentine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Bu belgelerde Akad Kralı Sargon'un, tüccarın talebi üzerine Puruşhanda kentine ani bir baskın yaptığı, kenti ele geçirdiği ve sur duvarlarına kendisinin ve Puruşhanda kralının tasvirlerini yaptırdığı anlatılır. Bu belgelerde ismi geçen kent ile Üçhöyüğün aynı yerler olduğu kanıtlamaya çalışıyoruz. Bu kent, M.Ö. 2000 yılı civarında Anadolu'daki ticari organizasyonu yöneten önemli bir pazar yeri konumundadır. Kazılarımızda M.Ö. 2300 ait mühürlere ulaştık. Tanımlamalar ve belgeler Puruşhanda'nın burası olduğunu işaret ediyor. Elimizdeki veriler şimdiden bunu desteklemektedir." dedi.

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JAPONYA'DAN YENİ EKİP DAHİL EDİLECEK

Koçak Japonya'da 2 üniversitenin ekibinin kazı çalışmalarına dahil olduğunu belirterek, yeni akademislerin de dahil olacağını açıkladı. Demir Çağı ve Helenistik dönemlere ait bulgular olduğunu belirten Koçak, "Üçhöyük yerleşiminin belli bölümlerinde Demir Çağı, Helenistik ve Roma dönemlerine ait buluntular var. Japon arkeologlarımız da genellikle bu konularda çalışacaklar. Birlikte bu dönemlerin, kazı alanının hangi tarafa yöneldiği doğrultusunda değerlendirmeler yapacağız. Aynı buluntular üzerinde yorumlar yapıyoruz. Genellikle birbirimizi destekler nitelikte değerlendirmeler yapıyoruz. Geçen gün, bölgedeki yolların nasıl değişim gösterdiğini tartıştık. Bu yıl, yaklaşık bir ay birlikte çalışacağız. Önümüzdeki yıllarda birbirimizi daha da yakından tanıdıkça daha farklı iş birlikleri de ortaya çıkacaktır. Japon bilim insanlarıyla uzun yıllar burada birlikte olacağız." ifade etti.

JAPON HÜKÜMETİ'NDEN FON

Japon arkeolog, Prof. Dr. Satoshi Urano, Antalya ve Muğla'daki çalışmalara katıldığını dile getirerek Japon Hükümeti'nden fon almak için çalışmalara başladıklarını aktararak, "Bu alan, Akarçay Havzası'nın en önemli yeridir. Buranın etrafındaki alanlarda çok fazla arkeolojik yerleşimler var. Biz buradaki çalışmalarımız için Japonya hükümetinden bir fon getirmeye çalışacağız. Eğer bu fonu almayı başarırsak, buraya öğrenci getirebileceğiz. Burada birlikte çalışmak hepimizi çok mutlu edecek ayrıca bu yıl burada bir akademik makalenin ön raporunu da hazırlıyoruz." dedi.