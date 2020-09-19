Afyon'da korkunç olay! Ödeme isteyen çalışanı ezip kaçtı

Afyonkarahisar’ın Yeni Mahalle ilçesi, Eskişehir Caddesi, Yıldıztepe mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda 17 Eylül Perşembe akşamı, saat 18.00 sularında korkunç bir olay yaşandı.

Kimliği henüz belirlenemeye bir kişi, yakıt almak üzere istasyona geldi. İddiaya göre istasyonda çalışan Tunay Çıldır, yakıt alan şahıs ile yanındaki adamın yanına giderek aldıkları yakıtın ücretini talep etti. Daha sonra şahıslar ile Tunay Çıldır arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte Tunay Çıldır, istasyonda bir odaya gidip eline sopa aldı ve şahıslara doğru koşmaya başladı.

Sürücü ise aracı Tunay Çıldır’ın üstüne sürdü. Çıldır, araç ile duvar arasına sıkıştı.

İstasyondaki diğer çalışanların da gelmesi üzerine şahıslar araçla birlikte olay yerinden kaçtı. Tunay Çıldır ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.