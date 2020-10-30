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Gündem Afyon’da fay hattı nereden geçiyor? Afyonkarahisar fay hattı sorgulama!
Gündem

Afyon’da fay hattı nereden geçiyor? Afyonkarahisar fay hattı sorgulama!

Son deprem İzmir'de meydana geldi. İzmir'in Seferhisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Ege ve Marmara Bölgesi'nde çok sayıda ilde de hissedildi. İzmir depreminin ardından fay hatlarının nereden geçtiği araştırılmaya başlandı. Peki Afyon’da fay hattı nereden geçiyor? İşte Afyonkarahisar fay hattı sorgulama ekranı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 18:19:00 - 2020-10-30 18:20:02
Afyon’da fay hattı nereden geçiyor? Afyonkarahisar fay hattı sorgulama!

İzmir depreminin ardından vatandaşlar deprem fay hattı sorgulama yapmak için Maden Tetkik Arama (MTA) fay hattı haritası ile AFAD fay hattı sayfası üzerinden fay hatları sorgulanabiliyor. Afyonkarahisar fay hatlarına bakıldığında 31 tane depreme etki edecek fay hattının olduğu biliniyor.  

Balıkesir’den başlayıp Simav üzerinden Afyonkarahisar’a doğru gelen, buradan Akşehir’e giden Akşehir-Simav Fayı, Afyonkarahisar merkezine yakın Gazlıgöl Fayı ve Erkmen Fayı var. Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın

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