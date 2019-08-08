Afyon Kocatepe Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu sonuçları ve AKÜ besyo kayıtları

Afyon Kocatepe Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu başvurularına yoğun ilgi gördü. Afyon Kocatepe Üniversitesi BESYO sınav sonuçları da merak ediliyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi besyo kesin kayıtları ne zaman yapılacak? Uygulama Sınavı, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Karşısında bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonunda 19 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’da başlayacak.

Afyon Kocatepe Üniversitesi besyo ön kayıtlar onbasvuru.aku.edu.tr linkinden online olarak yapılacaktır. Online kayıt işlemi yaptıran adaylar kayıt onayları için 19-29 Ağustos tarihleri arasında (Hafta içinde) saat 12.00’a kadar şahsen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna müracaat ederek kayıtlarını onaylatmaları gerekmektedir.

2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümü başvurularda puan türüne bakılmaksızın tüm bölümler için ya da 2019-TYT’den en az 150 puan almaları gereklidir. 2018 TYT puanının kullanılması için ÖSYM’ye başvuran adaylar 2018 TYT puanlarını kullanabilir.

3. Milli sporculardan millilik belgelerini kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.

4. Engelli adayların bedensel engelli raporunu teslim etmeleri kaydıyla; 2018 ya da 2019 TYT’de puan türüne bakılmaksızın en az 100 puan (OBP hariç) almış olmaları gereklidir.

5. Engelli adaylar için 20 metre mekik koşu testi (mekik sayısı) yapılacaktır.

6. Başka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar ön kayıt yaptıramazlar.

7. Adaylar her üç bölüme de başvurabilirler.

8. Her üç bölüm için de tek aşamalı Reaktif Koordinasyon Parkuru sınavı yapılacaktır (Çift hak olarak).

9. İsteyen adaylar 19–29 Ağustos 2019 tarihlerinde saat 08.30 ile 13.00 arasında Reaktif Koordinasyon Parkur tanıtımına katılabilirler.

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