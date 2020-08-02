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Spor

Afyon Belediyespor, Chris Wright ve Egemen Güven'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-02 10:35:21 -
Afyon Belediyespor, Chris Wright ve Egemen Güven'i transfer etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Afyon Belediyespor, ABD'li oyuncu Chris Wright ve Egemen Güven'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyon Belediyespor Basketbol Takımımız, 2019-2020 sezonunda Polski Cukier Torun forması giyen Chris Wright (30) ile Türk Telekom forması giyen Egemen Güven'i (23) kadrosuna katmıştır. Wright ile Güven'e 'Takımımıza hoş geldin' diyor, mor-beyazlı forma altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

ABD'li Wright oyun kurucu, Egemen Güven ise pivot mevkisinde görev alıyor. Her iki oyuncu ile de 1'er yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

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