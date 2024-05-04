Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın “böcek” tiyatrosu şok etti! Yazıklar olsun be

Afyonkarahisar’ın CHP’li belediye başkanı Burcu Köksal’ın, 17 Nisan’daki “Belediyede böcek taraması yaptırıyorum. Her yerde kamera ve böcek var. Prizlerin altına koymuşlar!” açıklamasının ardından AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Köksal’a “Varsa böyle bir durum derhal savcılığa şikayetçi olun” çağrısı yapmıştı. Köksal’ın, iddiasıyla ilgili bugüne kadar herhangi bir şikayette bulunmamasının kafa karıştırıcı olduğunu belirten Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, “Afyon’un kayıp böcekleri nerede?” diye sordu. Şahin, yazısında şunları kaydetti:

“Afyonkarahisar’ın CHP’li belediye başkanı Burcu Köksal, 17 Nisan’da tüm Türkiye’de yankılanan şu açıklamayı yaptı: Belediyede böcek taraması yaptırıyorum. Her yerde kamera ve böcek var. Prizlerin altına koymuşlar!

Köksal’a ilk destek tabii ki CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan’dan geldi: Başkanımızın makam odasında tespit ettiği “BÖCEK” diye tabir edilen ses ve kayıt cihazları faciasında göründüğünden daha büyük bir skandalla karşı karşıyayız. Başkanımıza kurulan bu tuzağın peşini bırakmayacak, sorumluların ortaya çıkmasını sağlayacağız!

Peki sonra ne oldu derseniz… İşte orası biraz karışık..

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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Köksal’ın iddiayı ortaya attığı gün bir basın toplantısıyla “Varsa böyle bir durum derhal savcılığa şikayetçi olun” çağrısı yaptı.

Ne Köksal ne de ortada büyük bir skandal olduğunu söyleyen Murat Bakan’ın herhangi bir şikayette bulunmadığı ortaya çıktı!

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet olmamasına rağmen Başkan’ın açıklaması üzerine inceleme başlattı.

Şimdi sıkı durun. Belediye binasında gizli kayıt cihazları olduğunu iddia eden Burcu Köksal, Başsavcılığın kendisine yönelttiği sorulara 29 Nisan 2024 tarihinde yazılı cevap verdi. Ve dedi ki:

Olayla ilgili kimseden şikayetçi değilim..

Şahsıma ve makama yönelik bir tertip olduğunu düşünmüyorum.

Konunun gündemde kalmasının yararlı olmayacağı kanaatindeyim!

Burcu Hanım, belediyede yaptırdığı aramada bulduğunu belirttiği cihazları anında imha ettirdiğini Başsavcılığa bildirmiş!

Şimdi cevap aranan sorular şunlar: Madem ortada Başkanı hedef alan bir tertip yok. Konunun gündemde kalması istenmiyor. Bu böcek işi neden Türkiye gündemine taşındı? Bulunduğu söylenen böcekler neden resmi makamlara teslim edilmedi? “Ortada bir facia, skandal var” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan bu işe ne diyor?

Ve asıl soru… Türkiye gündemini bu tiyatro ile neden meşgul ettiniz? Sırf AK Parti döneminde işe girdiği için kapının önüne koyduğunuz belediye emekçilerinin sesi duyulmasın diye mi?”