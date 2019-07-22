Aft nedir? Afttan doğal yöntemlerle kurtulmak mümkün mü?

Aft bir diğer ismiyle ağız ülseri son derece can sıkıcı bir sağlık sorunudur. Ağız içerisinde; dil, damak, diş eti gibi bölgelerde çıkan beyaz yaralara aft denir. Bu yaralar bir şeyler yiyip, içmeyi son derece güçleştirir. Ağız ülserleri yaşam kalitesini bir hayli düşürür. Aftlar son derece can yaktığı için iyileşene kadar hastaların iştahını kapanmasına yol açar. Peki, afttın sürekli olarak tekrarlamasının önüne nasıl geçilir?

Aftın neden ortaya çıkar?

Stres, kaygı

Yanağın yanlışlıkla ısırılması

Protez veya diş tellerinin etkisi

Düzgün yapılmayan ağız hijyeni

Aşırı sıcak yemek tüketmek

Enfeksiyon

Diş fırçasının zarar vermesi

Kullanılan ilaçlar

Ağız kanseri

Vitamin eksikliği

Crohn hastalığı

Çölyak hastalığı

Behçet hastalığı

Aft sorunundan kurtulmak mümkün mü?

Aftlar için eczanelerde oje şeklinde satılan ilaçlar bulunuyor. Yemeklerden önce kullanılan bu ilaçlar bölgenin uyuşmasına yardımcı oluyor. Ancak ister ilaç kullanın ister kullanmayın ağız ülserleri yaklaşık bir hafta içerisinde kendiliğinden kaybolur. Sürekli olarak tekrarlayan bir aft sorununuz var ise mutlaka bir hekime görünmelisiniz. Aftlar bazı durumlarda ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Şayet önemli bir sağlık sorununuz olmamasına rağmen sık sık aft problemi yaşıyorsanız; bazı tedbirlerle atakları azaltabilirsiniz.

Aft iyileşene kadar neler yapılmalı?

Ağız ülserinizin kaybolana kadar baharatlı ve ekşi yiyeceklerden uzak kalmaya özen gösterin.

Ağrı nedeniyle iştah kaybı yaşayabilirsiniz. Bu nedenle bol miktarda sıvı tüketimine özen gösterin.

Ağzınızı gün içerisinde birkaç kez ılık tuzlu suyla çalkalayın.

Ağız hijyeninizi ihmal etmeyin.

Doktorunuzun ya da eczacınızın önerdiği jellerden kullanın.

Aftın tekrarlamaması için neler yapılmalı?

Ağız hijyeni kesinlikle ihmal edilmemeli.

Bol su tüketimine özen gösterilmeli.

Hazır ve paket gıdalardan uzak durulmalı.

Bolca asit ve şeker içeren içecekler tüketilmemeli.

Ve elbette bir uzmanla görüşülmeli.

Aft ağrısını hafifletmek için sumaklı gargara tarifi:

Malzemeler

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı sumak

Su ve sumağı bir cezveye alıp kaynatın.

Kaynayan karışımı soğuması için kenara alın.

Soğuyan karışım ile gönül rahatlığıyla gargara yapabilirsiniz.

Çocuklarda aft tedavisi nasıl olur?

Şayet çocuğunuzun ağız ülserine ateş, kusma, iştah kaybı ve ishal eşlik etmiyorsa hızlıca doktora götürmenize gerek yok. Eczanelerde satılan jelleri çocuğunuza da uygulayabilirsiniz. Çocuğunuz gargara yapacak yaşta ise tuzlu su ile ağzını çalkalamasını önerin. Çocuklar sumaklı gargarayı ise tadından dolayı uygulamak istemeyebilir.