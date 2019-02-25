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AFT (ağız yarası) nedir? Ağız yarası nasıl geçer?

AFT nedir, nasıl geçer sorusunun yanıtı, rahatsız edici hastalığı yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Ağzın içinde dil ve yanak içlerinde çoğunlukla çıkan AFT'ın nasıl geçeceği araştırılan konular arasında. Peki, AFT (ağız yarası) nedir? Ağız yarası nasıl geçer?

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:36
AFT (ağız yarası) nedir? Ağız yarası nasıl geçer?

AFT nedir, nasıl geçer sorusunun yanıtı, rahatsız edici hastalığı yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Ağzın içinde dil ve yanak içlerinde çoğunlukla çıkan AFT'ın nasıl geçeceği araştırılan konular arasında. Peki, AFT (ağız yarası) nedir? Ağız yarası nasıl geçer?

AFT neden oluşuyor?

Aftın neden oluştuğu tam olarak bilinmiyor. Tek bir kişi için bile birden fazla faktör geçerli olabilir. Aft yaralarının oluşumuna bakteri ya da virüs neden olmaz. Aftın oluşumunu hızlandıran ya da seyrini kötüleştiren birçok faktör var.

Bunlar arasında B12 vitamini, folik asit ve demir eksikliği, stres, ağız mukozasını tahriş edebilecek yiyecekler, gıda alerjisi, sigara, ağızda meydana gelen yaralanmalar ve tahrişler, diş macunundaki birtakım kimyasal maddeler, sistemik yani tüm vücudu etkileyen hastalıklar, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve hormonal değişiklikler en önemlileridir.

Dudakların iç tarafı, yanak içleri gibi bölgelerde gözlemlenen ve hemen her bireyin hayatı boyunca en az bir kez karşılaştığı rahatsızlık olan aft, yemek yeme alışkanlıkları dışında, gülme ve konuşma gibi eylemleri de güçlendirdiği için yaşam kalitesini düşürebilmektedir. Çiğneme esnasında ısırma, vitaminsizlik ve yetersiz beslenme durumlarında gözlemlenebilen aft, kendi haline bırakıldığında iki haftaya yakın bir sürede iyileşebilmektedir.

AFT gülmeyi ve konuşmayı güçleştiriyor 

Aft, ağzın içinde genellikle hareketli bölgelerde, yani yanak ve dudak mukozasında (üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları kaplayan koruyucu sümük doku), dil üzerinde, yumuşak damakta ve diş eti üzerinde görülen solgun bir sarı-kırmızı hale ile çevrili, hayli ağrılı yaralardır.

Gülmeyi, konuşmayı ve çiğnemeyi güçleştirir. Aft oluşumu çok yaygındır; toplumda en az beş kişiden biri aft sorunu ile karşı karşıyadır. Kadınlar erkeklere göre daha hassastır.

AFT gençlerde sık görülüyor

Her yaşta aft oluşumu görülebilir, ancak yapılan araştırmalar büluğ çağındaki gençlerde daha sık aft görüldüğünü ortaya koyuyor. Aft yaraları genellikle tek olarak oluşsa da aynı anda ağzın içinde birden fazla yara da oluşabilir. Yaraların büyüklükleri 1 mm ile 10 mm arasında değişebilir. Aftların oluşum sıklığı kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazı kişilerde yılda 1-2 defa oluşurken bazılarında daha sık, hatta sürekli oluşabilir.

AFT nasıl geçer?

Aftlar bulaşıcı değildir. Aft yaraları için özel bir tedavi yoktur ve genelde herhangi bir müdahale yapılmadan, kendi kendine 7-15 günde iyileşir. Ancak, ağrıyı hafifletecek birtakım kremler veya gargara solüsyonları kullanılabilir.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:36
  1. AFT
  2. AFT nedir
  3. AFT nasıl geçer
  4. AFT belirtileri
  5. AFT geçler
  6. AFT neden oluşuyor?
  7. Ağız yarası
  8. Ağız yarası nedir
  9. Ağız yarası nasıl geçer
  10. Ağız yarası neden oluşur

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