  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hablemitoğlu suikastı davası! Hablemitoğlu suikastçısının 'cinayet rotası' iddianamede

Filmli camla yakalanan sürücüden film gibi savunma

Dünyada ilk yöntem: Çelik dikiş tekniği! Hasarlı kirişler kısa sürede, düşük maliyetle güçlendirilecek

Ulaşımda büyük atılım! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya iniyor

Altını olanlar dikkat! "Altın Sertifikaları" devreye alındı... İşte yeni yatırım aracı

ÖTV değişti, fiyatlar düştü! İşte otomobillerin yeni fiyatı

Bakan Soylu 'tek seferde en yüksek' diyerek duyurdu! İstanbul'da dev operasyon

Milli Muharip Uçak'ın (MMU) beyni görev bilgisayarı Meclis'te! Türkiye için hayati hamle

İhaneti gören İP’ten kaçıyor

Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor! Peki işverenin beklentisi ne?
Ekonomi AFSÜ öğretim üyeleri alacak
Ekonomi

AFSÜ öğretim üyeleri alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, ilanla duyurulan birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 15:25:00 -
AFSÜ öğretim üyeleri alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen (08:30 - 17:00 saatleri arasında) yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Telefon : 0 272 246 2842/40310

Adres : AFSU Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol Mahallesi 2078 Sokak No: 3 Afyonkarahisar.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23