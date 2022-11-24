AFSÜ öğretim üyeleri alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, ilanla duyurulan birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen (08:30 - 17:00 saatleri arasında) yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Telefon : 0 272 246 2842/40310
Adres : AFSU Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol Mahallesi 2078 Sokak No: 3 Afyonkarahisar.
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