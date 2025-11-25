  • İSTANBUL
Aktüel Afşin’e Yeni Nefes; Millet Bahçesi Baştan Sona Yenileniyor
Aktüel

Afşin’e Yeni Nefes; Millet Bahçesi Baştan Sona Yenileniyor

Yeniakit
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Afşin’e Yeni Nefes; Millet Bahçesi Baştan Sona Yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, depremlerin ardından barınma ve lojistik merkez olarak kullanılan ve deforme olan Afşin Millet Bahçesi’nde kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Alan kısa süre içerisinde modern görünümü ve çok yönlü bir işlevsellikle yeniden vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yaşam kalitesini yükseltmek ve vatandaşlara daha nitelikli sosyal alanlar sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Afşin’in önemli sosyal yaşam merkezlerinden biri olan Afşin Millet Bahçesi’nde kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıldı. 6 Şubat depremlerinde bölgedeki vatandaşlar için geçici barınma ve lojistik merkezi olarak kullanılan millet bahçesi, yeni proje ile baştan sona yenileniyor. Büyükşehir Belediyesi, alanı modern bir görünüm ve çok yönlü bir işlevsellikle yeniden şehir yaşamına kazandırmayı hedefliyor.

 

Afşin’in Cazibe Merkezi Olacak

Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen proje ile millet bahçesi; spor, sosyal yaşam ve aile etkinliklerinin merkezi olacak şekilde yeniden tasarlanıyor. Proje kapsamında alana; yeni futbol ve basketbol sahaları, tenis kortu, çok amaçlı spor alanları, modern çocuk oyun grupları, gençlere yönelik kaykay parkuru, banklar, kamelyalar ve dinlenme noktaları, büyük ölçekli etkinlik alanı, yürüyüş yolları, bölgenin dokusuna uygun çeşitli ağaç ve bitki türleri kazandırılacak. Afşin Millet Bahçesi’nin yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte alan, Afşin halkına modern, estetik ve güvenli bir sosyal ortam sunarak yeniden cazibe merkezi haline gelecek.

 

“Afşin Millet Bahçesi’ni Yeniden Şehrimize Kazandırıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat depremleri sonrasında Afşin Millet Bahçesi, bölge halkımızın acil barınma ihtiyacına cevap veren önemli bir yaşam alanı oldu. Şimdi ise bu alanı, Afşinli hemşehrilerimize çok daha güçlü, modern ve fonksiyonel bir şekilde yeniden kazandırmak için kapsamlı bir çalışma başlattık. Spor sahalarından çocuk oyun alanlarına, etkinlik noktalarından yürüyüş yollarına kadar her ayrıntıyı titizlikle planlıyoruz. Yapacağımız yenilemelerle birlikte Afşin Millet Bahçesi, sadece bir rekreasyon alanı değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliği güçlendiren, ailelerin vakit geçirebileceği, gençlerin spor yapabileceği, çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği bir cazibe merkezi olacak. Kent estetiğine uygun, yeşil dokusu zengin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren bir alanı en kısa sürede hizmete sunmak için tüm ekiplerimizle yoğun şekilde çalışıyoruz. Afşin için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

