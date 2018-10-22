Afrin'e gönüllü gitmek için dilekçe vermişti... 'Şehir dışındayım' deyip bedelli askere gitmiş!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Milli Savunma Bakanlığına dilekçe veren MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil'in bedelli askerlik yaptığı öğrenildi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu mezunu olan ve askerlik görevini bedelli olarak Amasya'da yerine getiren Evcil'in daha önce Bolu Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptığı da öğrenildi.

Birçok genç vatandaş gibi bedelli askerlik yasasından faydalanan Evcil, Afrin'e gönüllü olarak gitmek için Milli Savunma Bakanlığına dilekçe verdiği ortaya çıktı.

'Ben de bir Türk Milliyetçisi olarak dedelerimin yaptığı gibi...'

Evcil, Milli Savunma Bakanlığı’na verdiği dilekçede şu ifadeleri kullandı:

"20.01.2018 tarihinde başlayan ZEYTİN DALI operasyonu ve bundan sonraki tüm operasyonlara ihtiyaç duyulması halinde katılmak istiyorum. 1915'te dedelerimiz gönüllü olarak daha 15 yaşında Çanakkale'ye bu vatanı korumak için gitti. Ben de bir Türk Milliyetçisi olarak dedelerimin yaptığı gibi Türkiye'ye saldıran dış güçlere karşı üzerime düşen görevi yapmaya hazırım. Bu konuda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim."

Bedelli askerlik yaptığını gizleyerek 'şehir dışındayım' paylaşımı yapmış

Bedelli askerlik için birliğine teslim olduğu öğrenilen Evcil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "27 Ekim'e kadar şehir dışındayım arayıp ulaşamayan tüm dostlarımıza duyurulur." ifadesini kullandı.