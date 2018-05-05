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Afrin'deki başarının sırrını açıkladı

Bakan Berat Albayrak İstanbul Gençlik Festivali'nde önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yürütülen Afrin harekatının başarısından bahseden Bakan Albayrak, "Afrin'deki harekatta başarılı olmamızda yerli teknolojimizin önemi var" dedi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:24
Afrin'deki başarının sırrını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

"TÜRKİYE'NİN 2023, 2053, 2071 HEDEFİ VAR"

Bugünü o kadar okumalıyız ki geleceğe öyle adım atalım. Her bir kurumun, devletin hedefi vardır. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedefi var.

Bu yolculuk içerisinde bir hedefimiz var. Bu ülkeyi bir üst lige çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bu süreç hepimizden tek tek başlıyor.

Bugünü doğru okursak geleceği öyle planlarız. Geleceği en iyi gençlerin okuduğuna inanıyorum.

"AFRİN'DEKİ HAREKATTA BAŞARILI OLMAMIZDA..."

Afrin'deki harekatta başarılı olmamızda yerli teknolojimizin önemi var.

Sadece ilim yeterli değil, ilim imtihanı çok zordur. Faziletli bir ilime ulaşmak amacımız olmalı.

Şunu aklımızdan çıkarmayacağız; 'Bugün dünden iyi olacak.'

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:24
  1. Berat Albayrak

YORUM YAZ

  • sinansinan56 dk önce
    Allah aşkına bu açıklamayı enerji ve tabii kaynaklar bakanı mı yapmalı ? Bir AKP seçmeni olarak bu adamı hiç sevmiyorum.Birde bu aileden sorumlu bakan hanım var ya, onu da hiç sevmiyorum.Reis mücadelesinde yanlız bunu anlıyorum,yanında yöresinde hep çok yakınlarını tutuyor bunu da anlıyorum.Ama baktın ki halktan tepki görüyor tutmayacaksın abi yaa.
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