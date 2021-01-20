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Dünya Afrin’de terörün izleri silindi
Dünya

Afrin’de terörün izleri silindi

YPG işgalindeki Afrin’e yapılan Zeytin Dalı Harekatı’nın 3. yılı geride kalırken Türkiye, terörden temizlediği kentte eğitim, sağlık ve imar çalışmaları yaparak 350 binden fazla sivili huzura kavuşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 16:48:00 -
Afrin’de terörün izleri silindi

Türkiye’nin Afrin ilçesini terörden arındırdığı Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasının üzerinden 3 yıl geçerken, bölge sakinleri de oluşan güven ortamı ve istikrardan memnun. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin’i 20 Ocak 2018’de başlattığı operasyonla, terör örgütü YPG/PKK’nın işgalinden kurtardı. 

TSK ve SMO askerlerinin katıldığı Zeytin Dalı Harekatı, zorlu arazi ve kış şartlarında yıllardır Afrin’e bomba tuzaklayan 8 ila 10 bin teröriste karşı kararlılıkla yürütüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı törenlerinde Afrin’in alındığını duyururken o günden sonra bölgede müthiş bir yatırım hamlesi başladı. TSK ve SMO askerlerinin verdiği güvence sayesinde siviller, 20 Mart 2018’den itibaren evlerine dönmeye başladı. Aradan geçen sürede ilçede yaşayan sivillerin sayısı 350 bine ulaştı.

Türkiye'ye gönülden teşekkür 

Afrin merkezinin kontrolü sağlandıktan sonra ilçede 7 yerel meclis kurularak, halka hizmet verilmeye başlandı. Türkiye’nin desteğiyle tarım, sanayi, ticaret, kültür, spor, sağlık, eğitim gibi alanlarda bölgeye yatırımlar yapıldı ve halkın hayatı normale döndü. Kentte 5 hastane 6 sağlık merkezi, 135 camii, 263 okul yapılırken Yerel Meclisi Başkan Yardımcısı Şeyh Raşid, “Türkiye’ye gönülden teşekkür ediyorum, her açıdan bize yardım ediyor” dedi.

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