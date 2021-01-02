  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afrin'de terör saldırısında bir sivil öldü
Aktüel

Afrin'de terör saldırısında bir sivil öldü

Yeniakit Publisher
2021-01-02 17:14:43 -
Afrin'de terör saldırısında bir sivil öldü

AFRİN (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında bir sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Cinderes'te ekmek fırını yakınlarındaki bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, bir sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Gün içinde Rasulayn ilçe merkezinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 4 sivil yaralanmıştı.

Güvenlik kaynakları, söz konusu saldırıları terör örgütü PKK/PYD'nin düzenlediği üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin’e bağlı Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Merkez Bankası mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için ..
Gökçek-Fox Tv kavgası! Melih Gökçek paylaştığı videolarla Fox'a meydan okudu
Gündem

Gökçek-Fox Tv kavgası! Melih Gökçek paylaştığı videolarla Fox'a meydan okudu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, twitter hesabından yayınladığı Ankapark videoları ile FOX Tv'ye meydan okudu...
CHP'li Fikri Sağlar bir açıklama daha yaptı: Alçaldıkça alçaldı!
Gündem

CHP'li Fikri Sağlar bir açıklama daha yaptı: Alçaldıkça alçaldı!

Başörtüsüne yönelik ayrımcı ifadelerinden sonra gelen tepkilere cevap veren CHP'li Fikri Sağlar, akıllara zarar ifadeler kullandı.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay