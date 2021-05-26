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Afrin'de sivillere kalleş saldırı!

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bulunan Rajo Yolu üzerinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 20:06:00 - 2021-05-26 20:10:23

Suriye’nin Afrin ilçesinde araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Patlamada 3 kişi yaralandı

Suriye’de sivillere yönelik bombalı saldırılar devam ediyor. Afrin ilçesinin merkezinde bulunan Rajo Yolu üzerinde araca yerleştirilen bomba patlatıldı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Ev ve iş yerleri hasar gördü

Bölgeye gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye sevk ederken, patlama nedeni ile çevrede bulunan ev ve işyerleri hasar gördü. Saldırıyı terör örgütü PKK’nın düzenlediği düşünülüyor.

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