Afrin'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Afrin'de sivil bir alanda, bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Mepa News'in aktardığına göre, patlamada sivillerden yaşamını yitiren ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin başlattığı askeri harekatlar sonucu YPG ve IŞİD'den ele geçirilen Afrin, El Bab, Azez, Tel Rıfat gibi yerleşimler ve çevreleri sıklıkla bombalı saldırıların hedefi oluyor.

Çoğunlukla yerel sivillerin hedef alındığı saldırıların arkasında PKK'nın Suriye kolu YPG'nin olduğu belirtiliyor.

Özellikle Afrin'deki saldırıların kaynağının, bölgenin güneybatısında bulunan, Rusya ve Esed rejimi gözetimindeki, YPG elindeki Tel Rıfat olduğu ifade ediliyor.