  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"U dönüşü yaptı" deyip duyurdular: Türkiye ile ittifak kurmak istiyorlar

CHP’nin rahatsız olduğu organizasyon için dünya ülkeleri sıraya girdi

Hüseyin Aygün'ün sözleri demokratik geçinen CHP'yi karıştıracak cinsten: Hilafet zorla kaldırıldı, laiklik zorla getirildi

Korku filmi değil! ABD'de inanılmaz görüntüler

Milyarlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Tamamen değişiyor

Açıklama geldi! Fiyatlar yüzde 50 düşecek

Yerli ve milli imkanlarla üretildi... Milli Muharip Uçak ve AKINCI'da kullanılacak

Kılıçdaroğlu gençleri saf yerine koydu! Cep telefonu vaadi ‘pes’ dedirtti

TÜBİTAK'ta bir ilk! Selçuk Bayraktar gençlere mesajı verdi

İstanbul 1 No’lu Barosu bunların borusu mu? Genelev patroniçesinin binasında hukuk devleti oluyor da..
"Hukuki dayanaktan yoksun PCR testi zorunluluğu kaldırılmalı"
Afrin'de park halindeki araç patladı! Hatay Valiliğinden açıklama
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Erzurum'da çıkan anız yangını söndürüldü
Dünya Afrin'de park halindeki araç patladı! Hatay Valiliğinden açıklama
Dünya

Afrin'de park halindeki araç patladı! Hatay Valiliğinden açıklama

Hatay Valiliği, Afrin'de park halindeki bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 18:08:00 -
Afrin'de park halindeki araç patladı! Hatay Valiliğinden açıklama

Hatay Valiliği, Afrin'de park halindeki bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 15.23 sıralarında Afrin merkez Eşrefiye Mahallesi'nde park halindeki aracın patlatılması sonucunda bölgedeki ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk olmak üzere 6 sivilin de yaralandığı, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay