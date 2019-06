Afrin’de irfan ve irşad harekâtı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK)Özgür Suriye Ordusu ile birlikte 20 Ocak 2018 tarihinde başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı ile terör örgütlerinden temizlenen Afrin’de, Türkiye bölgenin manevi eğitimi için de adeta bir irfan ve irşad harekâtı düzenledi. Türkiye Cumhuriyeti tarafından görevlendirilen ekipler halkın inançlarını daha iyi yaşaması için büyük bir çalışma başlattı.

Türkiye’nin bölgedeki irfan ve irşad faaliyetleri üzerine hazırlanan raporlara göre, Türk yetkilileri askeri harekâtın ardından terörden arındırılan Afrin’de bölgeyi tanıma amaçlı ziyaretler yaptı. Türk görevliler her bölgeden halkla bir araya gelip halkın bilgi ve eğitim düzeyini öğrendi. Her bölgede halkın çok eksik olduğu konular üzerinde durdu. Çocukları ve yetişkinleri ayrı ayrı toplayarak her yaş grubuna uygun şekilde dini eğitim programları düzenledi. Bölge halkı Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede yaptığı büyük hizmetler ve görevlilerin de halk ile iç içe olup gerçekleştirdikleri hizmetleri görünce asıl İslam’ın Osmanlı ve Türkiye’de yaşandığını, örnek alınması gerekilen bir millet olduğunu beyan etti.

Bölge halkına Türkiye Cumhuriyeti’nin işgalci bir devlet olmadığını buraya işgal etmeye değil, nasıl ki Çanakkale’de Suriyeli kardeşlerimiz kan döküp şehit oldu, o gün hangi niyetle ordaydılar ise Türkiye de bugün aynı niyetle kardeşlik için, İslam dinimizin gereği için burada olduğunun fikri anlatıldı. Halk gerçekleri öğrenince hakikati anladı.