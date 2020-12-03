  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afrin'de ampute takımlar dostluk maçı yaptı
Aktüel

Afrin'de ampute takımlar dostluk maçı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:56:01 -
Afrin'de ampute takımlar dostluk maçı yaptı

HATAY (AA) - Suriye'deki iç savaşta çeşitli uzuvlarını kaybeden gençlerin oluşturduğu ampute takımlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Afrin'de düzenlenen futbol maçında bir araya geldi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Afrin'deki bir halı sahada düzenlenen etkinlikte 2 takım dostluk maçı yaptı.

Maçtan önce sporculara uzman bir teknik ekip tarafından ısınma hareketleri yaptırıldı. Dostluk havasında oynanan halı saha maçı berabere sonuçlandı.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir ampute futbol maçı organize ettiklerini söyledi.

Savaşın bıraktığı yaraları tedavi etmeye çalıştıklarını belirten Tahiroğlu, "Suriye’deki iç savaş nedeniyle birçok sivil bedensel uzuvlarını kaybetti. Her şeye rağmen hayata tutunma çabaları sürüyor. Onların bu çabalarına katkıda bulunmak için Afrin’de yaşayan ve geçmiş dönemlerde Suriye’deki çeşitli futbol kulüplerinde top da koşturmuş olan sporcuları bir araya getirdik." ifadesini kullandı.

Dostluk ortamında oynanan maçın sporcuları motive ettiğini anlatan Tahiroğlu, karşılaşmanın çok güzel bir ortamda geçtiğini dile getirdi.

Tahiroğlu, maç sonunda oyunculara ayakkabı, eşofman, tozluk, forma ve kışlık kıyafetlerin olduğu hediye paketi verildiğini aktardı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suikast PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı!
Gündem

Suikast PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı!

CHP'de yaşanan tecavüz skandalı başta olmak üzere diğer olayların üstünü örtmek için Odatv'nin ortaya attığı, sol medyanın köpürttüğü 'suika..
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk salgının sona ereceği tarihi açıkladı
Sağlık

Bilim Kurulu Üyesi Öztürk salgının sona ereceği tarihi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Koronavirüs salgınının, 2021 yılında biteceğine ilişkin görüşlerin o..
Yunanistan’dan haddini aşan teklif! Ortalık fena karışacak
Dünya

Yunanistan’dan haddini aşan teklif! Ortalık fena karışacak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ittifaka dahil edilmesini talep e..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay