  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Afrin saldırısı sonrası Rusya'dan skandal 'Türkiye' açıklaması!

TerRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın şu anda Türkiye'nin kontrolünde olan Suriye-Türkiye sınır bölgesinde periyodik olarak tırmanan gerginlikten endişe duyduğunu belirtti. Ayrıca terör örtügü PKK/YPG'nin saldırısını kınamayan Rus sözcü, Türkiye'nin kontrol altına aldığı Afrin bölgesinin Esed rejimine devredilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 22:23:00 -
Afrin saldırısı sonrası Rusya'dan skandal 'Türkiye' açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı’nın Afrin’de bomba yüklü yakıt tankeri ile gerçekleştirilen, 11'i çocuk 40 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı saldırı ile ilgili açıklaması üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısını kınamayan Zaharova, Moskova’nın şu anda Ankara’nın kontrolünde olan Suriye-Türkiye sınır bölgesinde periyodik olarak tırmanan gerginlikten endişe duyduğunu ifade etti.

Kınamadı, "Endişe duyuyoruz" dedi

Rus diplomat, “Sivillerin kurban gittiği terör saldırılarını kararlılıkla kınıyoruz. Bu bağlamda, Suriye'de BM Güvenlik Konseyi tarafından tanınan teröristlerle mücadelenin devamının alternatifi olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Şu anda Ankara tarafından kontrol edilen Suriye-Türkiye sınır bölgesinde periyodik olarak tırmanan gerginlikten endişe duyuyoruz” diye konuştu.

Türkiye'nin bölgeyi Esed rejimine devretmesi gerektiğini söyledi

Moskova’nın, Suriye’nin ‘sonuçta Şam’ın kontrolüne geri dönmesi gereken’ toprağının söz konusu olduğunu hatırlatma gereği duyduğunu belirten Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suriye-Türkiye sınır bölgesinde ve Suriye’nin genelinde güçlü ve uzun vadeli istikrar ve güvenliğin sağlanmasının, sadece bu ülkenin egemenliğinin, bağımsızlığının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi temelinde mümkün olduğuna eminiz.”

Rusya eşcinsel sapkınlığı kıskaca aldı! LGBT'ye karşı tüm güvenlik güçleri teyakkuzda
Rusya eşcinsel sapkınlığı kıskaca aldı! LGBT'ye karşı tüm güvenlik güçleri teyakkuzda

Dünya

Rusya eşcinsel sapkınlığı kıskaca aldı! LGBT'ye karşı tüm güvenlik güçleri teyakkuzda

Boris Johnson'ın gayrimeşru çocuğu oldu
Boris Johnson'ın gayrimeşru çocuğu oldu

Dünya

Boris Johnson'ın gayrimeşru çocuğu oldu

Müthiş operasyon: TSK Kandil'de kapıları kapattı! Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı
Müthiş operasyon: TSK Kandil'de kapıları kapattı! Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı

Gündem

Müthiş operasyon: TSK Kandil'de kapıları kapattı! Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı

Gelişmenin ardından Rus ekonomisi tepe taklak oldu!
Gelişmenin ardından Rus ekonomisi tepe taklak oldu!

Ekonomi

Gelişmenin ardından Rus ekonomisi tepe taklak oldu!

Yardımın ardından Pentagon'dan ilginç 'Türkiye' açıklaması!
Yardımın ardından Pentagon'dan ilginç 'Türkiye' açıklaması!

Dünya

Yardımın ardından Pentagon'dan ilginç 'Türkiye' açıklaması!

Türk SİHA'larını 'Rus efsanesi' durduramayınca İsrail'den yardım istediler!
Türk SİHA'larını 'Rus efsanesi' durduramayınca İsrail'den yardım istediler!

Dünya

Türk SİHA'larını 'Rus efsanesi' durduramayınca İsrail'den yardım istediler!

Türkiye'ye 'biyolojik saldırı' şüphesi! Esrarengiz ABD'li göle kırmızı balık bırakırken yakalandı
Türkiye'ye 'biyolojik saldırı' şüphesi! Esrarengiz ABD'li göle kırmızı balık bırakırken yakalandı

Gündem

Türkiye'ye 'biyolojik saldırı' şüphesi! Esrarengiz ABD'li göle kırmızı balık bırakırken yakalandı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

.....

... devrederiz
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı