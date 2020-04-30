Afrin saldırısı sonrası Rusya'dan skandal 'Türkiye' açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı’nın Afrin’de bomba yüklü yakıt tankeri ile gerçekleştirilen, 11'i çocuk 40 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı saldırı ile ilgili açıklaması üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısını kınamayan Zaharova, Moskova’nın şu anda Ankara’nın kontrolünde olan Suriye-Türkiye sınır bölgesinde periyodik olarak tırmanan gerginlikten endişe duyduğunu ifade etti.

Kınamadı, "Endişe duyuyoruz" dedi

Rus diplomat, “Sivillerin kurban gittiği terör saldırılarını kararlılıkla kınıyoruz. Bu bağlamda, Suriye'de BM Güvenlik Konseyi tarafından tanınan teröristlerle mücadelenin devamının alternatifi olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Şu anda Ankara tarafından kontrol edilen Suriye-Türkiye sınır bölgesinde periyodik olarak tırmanan gerginlikten endişe duyuyoruz” diye konuştu.

Türkiye'nin bölgeyi Esed rejimine devretmesi gerektiğini söyledi

Moskova’nın, Suriye’nin ‘sonuçta Şam’ın kontrolüne geri dönmesi gereken’ toprağının söz konusu olduğunu hatırlatma gereği duyduğunu belirten Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suriye-Türkiye sınır bölgesinde ve Suriye’nin genelinde güçlü ve uzun vadeli istikrar ve güvenliğin sağlanmasının, sadece bu ülkenin egemenliğinin, bağımsızlığının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi temelinde mümkün olduğuna eminiz.”