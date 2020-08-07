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Aktüel

Afrika'nın turizm merkezi Viktorya Şelalesi yeniden ziyarete açıldı

Zimbabve hükümeti, 2025 yılına kadar turizm sektöründen 5 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:08:04 -
Afrika'nın turizm merkezi Viktorya Şelalesi yeniden ziyarete açıldı

ABUJA (AA) - Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan dünyaca ünlü Viktorya Şelalesi yeniden açıldı.

Zimbabve Finans ve Ekonomi Kalkınma Bakanı Prof. Mthuli Ncube, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, açılışa Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın da katıldığı bilgisini paylaştı.

Ncube, yeni süreçte "Zimbabve Ulusal Turizm İyileştirme ve Büyüme Stratejisi" başlattıklarını ve 2025 yılına kadar turizm sektöründen 5 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yurt dışından da turist çekmek istediklerinin altını çizen Ncube, turizmin istihdam için önemli bir sektör olduğunu ve bu sektörün büyümesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağını aktardı.

Zimbabve'de son aylarda yaşanan siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle ülkede zaman zaman gösteriler düzenleniyor.

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