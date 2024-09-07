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Dünya Afrika'nın batısında yaklaşık 1 milyon kişi şiddetli yağış ve seller nedeniyle evini terk etti: Nijerya ve Nijer'de!
Dünya

Afrika'nın batısında yaklaşık 1 milyon kişi şiddetli yağış ve seller nedeniyle evini terk etti: Nijerya ve Nijer'de!

Yeniakit Publisher
2024-09-07 17:51:00 - 2024-09-08 01:33:24
Afrika'nın batısında yaklaşık 1 milyon kişi şiddetli yağış ve seller nedeniyle evini terk etti: Nijerya ve Nijer'de!

Afrika'nın batısında yer alan Mali, Nijerya ve Nijer'de yaklaşık 1 milyon kişinin şiddetli yağış ve seller nedeniyle evini terk ettiği duyuruldu.

Afrika'nın batısında şiddetli yağış ve seller yaşandı.

Mali, Nijerya ve Nijer'de yaşanan doğa olayı insanların evlerini terk etmelerine neden oldu.

Afrika'nın batısında şiddetli yağış ve seller nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Uluslararası kuruluş Save The Children'ın (Çocukları Kurtarın) açıklamasında, şiddetli yağışlar ve sellerin hayatı olumsuz etkilediğine dikkati çekildi.

Açıklamada, evlerin bu nedenle terk edilerek göç etmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

YÜZBİNLERCE ÇOCUK MAĞDUR OLDU

Sellerin yüz binlerce çocuğu olumsuz etkilediğine işaret edilen açıklamada, birçok bölgede salgın hastalık riskinin arttığı ve gıda sorunu yaşandığı kaydedildi.

MALİ, NİJERYA VE NİJER'DE 460'TAN FAZLA KİŞİ CAN VERDİ

Şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle Mali, Nijerya ve Nijer'de 460'tan fazla kişi can verdi.

Mali, Nijerya, Etiyopya ve Nijer gibi Afrika ülkelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yüzlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi ise evini terk etmek zorunda kaldı.

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