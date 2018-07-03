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Afrikalı liderler zirvesine Türk damgası

Batı'nın sırt çevirdiği ve insanlıktan soyutladığı Afrika'ya yardım elini uzatan Türkiye, Afrika'daki Türk şirketleri sayesinde kıtayı kalkındırmaya devam ediyor.

03 Temmuz 2018 Salı 11:26
Afrikalı liderler zirvesine Türk damgası

Türkiye'nin 2012 Afrika açılımıyla kıtada büyük başarılara imza atan Türk firmaları, Moritanya'daki Afrika Birliği (AU) Zirvesi'nin yapıldığı binada da etkin rol aldı.

Moritanya'da düzenlenen 31. AU Zirvesi'ne ev sahipliği yapan yeni kongre merkezinin iç dekorasyonu, dış giydirmesi ve ses sistemleri Türk şirketler tarafından yapıldı.

Kongre merkezinin yöneticilerinden İdy Hilal yaptığı açıklamada, merkezin inşaatına geçen yıl eylül ayında başlandığını belirtti.

''TÜRK MÜHENDİSLERİ BAŞARILI SINAV VERDİ''

İnşaatı, kendisinin de yöneticilik yaptığı Moritanya şirketi BISTP'nin üstlendiğini ancak zirveye yetiştirilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Türk şirketlerin devreye girdiğini ifade eden Hilal, B firmanın binanın iç ve dış cephe dekorunu başarıyla tamamladığını söyledi.

Hilal, ses görüntü sistemlerini de Türk firmalarının yaptığını ve zirve süresince görev alan Türk mühendislerin başarılı sınav verdiğini kaydetti.

Zirvede görev alan bir Türk şirketinde mühendis Kayahan Demir de konferans merkezinin ses, tercüme ve ışık sistemlerini yaptıklarını dile getirdi.

Şu ana kadar herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını ifade eden Demir, Türkiye'yi ellerinden geldiğince güzel temsil etmeye çalıştıklarını anlattı.

''TÜRKLER BİR RÜYAYI GERÇEĞE ÇEVİRDİ''

Türk şirketleri, Afrika'nın her yerinde faaliyet gösteriyor.

İlk olarak Libya Tripoli Kongre Merkezi'ni inşa eden Türk firmalar daha sonra Ekvator Ginesi, Ruanda, Senegal'de de kongre merkezleri yaptı.

Senegal'de Aralık 2017'de hizmete giren Blaise Diagne Havalimanı'nın inşasını da Türk şirketlerinden Summa-Limak üstlendi. Yapımı 2008'de Suudi Arabistanlı bir şirket tarafından üstlenilen ancak tamamlanamayan havaalanı Türk firma tarafından 8 ayda bitirildi.

Haziran 2016'da düzenlenen 27. Afrika Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Kigali Kongre Merkezi'ni de Türk şirketleri inşa etmişti.

2 bin 600 kişilik kapasiteye sahip konferans salonu ve 292 odalı beş yıldızlı oteliyle sadece Ruanda'nın değil Afrika'nın da önemli merkezlerinden biri olan merkezin inşaatı 2009'da bir Çin firması tarafından başlatılmıştı. Ancak 5 yılda sadece yüzde 20'sinin yapılması üzerine Ruanda yöneticileri Türk şirketlerine yönelmiş, Summa Grup merkezi merkezi bir yıl gibi rekor sürede inşa etmişti.

Ruanda Altyapı Bakanı James Musoni, merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkler bir yıl içinde bu inşaatı tamamladı. Projenin bitmesi neredeyse imkansıza yakınken Türkler bir rüyayı gerçeğe çevirdi." ifadelerini kullanmıştı.

Kamerun'da Türk firmaların yer aldığı parlamento binasının inşaası ise halen sürüyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:26
  1. Türk şirketleri
  2. Afrika
  3. Afrika Birliği Zirvesi
  4. Moritanya
  5. Senegal
  6. Summa-Limak

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