  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afrikalı kimsesiz kadın sokakta bulundu

Konya’da sokakta yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu kadın polis tarafından kadın sığınma evine götürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:00:38 -
Afrikalı kimsesiz kadın sokakta bulundu

Konya’da sokakta yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu kadın polis tarafından kadın sığınma evine götürüldü.


Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi’nde bir kadının sokak üzerinde yemek pişirdiği ve yardıma muhtaç olduğu ihbarı yapıldı. Adrese giden polis ekibi Demokratik Kongolu 55 yaşındaki Maria isimli kadını bir tavada yemek pişirirken buldu. Sokakta yaşadığını söyleyen kadın polis tarafından önce sağlık kontrolü için hastaneye ardından kadın sığınma evine götürüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından 4 Mayıs Pazartesi günü Afrikalı kadın ile ilgili yasal işlemin yapılacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı