Afrikalı iş insanlarından Türkiye çıkarması

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın zengin coğrafyalarından biri olma özelliğini taşıyan Afrika, barındırdığı yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile gelişmiş ülkeler tarafından geleceğin pazarı olarak görülüyor.

Türkiye ve Afrika ticaretinde önemli bir adım atan CNR, Afrika ülkelerinin hemen her sektörden karar vericilerini Export Gateway to Africa’da bir araya getirdi. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuar, katılımcı firmalar ile Afrika’dan gelen kamu ve özel sektör satın almacıları arasında iş anlaşmalarının zemin oluşturdu. B2B ikili iş görüşmelerinin yoğun bir şekilde yapılmaya başlandığı fuar, yarına kadar açık olacak.

Pan-African Federation iş birliği, İtalyan Ayakkabı Derneği (Assocalzaturifici) ve Hindistan İhracatçılar Federasyonu (Federation of Indian Export Organisation) desteğiyle düzenlenen Export Gateway to Africa Fuarı’nda ayakkabı, mobilya, ev tekstili, yapı, tekne üretimi, hazır giyim, seramik, elektrik ve gıda gibi Türkiye’nin lokomotif sektörlerde faaliyet gösteren firmaları ürün sergiliyor.

Fuarda yerli markaların yanında çok sayıda yabancı firma da Afrikalı alım heyetleri ile bir araya geliyor. İtalya’nın 32, Ukrayna’nın 10 ve Hindistan’ın ise 35 firma ile ülke pavilyonu olarak yer aldığı fuarda Belarus, Senegal, Kamerun, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir’in aralarında olduğu çok sayıda ülkeden 96 firma Afrikalı ticaret temsilcileri ile buluştu.