Afrikalı bilim adamları Kovid-19 aşısı için toplanacak

İSTANBUL (AA) - Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştirme çalışmalarına başlamak için Afrikalı bilim adamlarının ay sonunda bir araya geleceğini söyledi.

Nkengasong, düzenlediği basın toplantısında, Afrika’nın Kovid-19 aşısının bulunmasında öncü bir rol oynamasını istediklerini vurgulayarak, "Aşı üretmek tahmin ediliği kadar zor değil zamanla geliştirebilirsiniz. Kıtada halihazırda bunu yapacak kapasitede bir sürü çalışma grubu var." diye konuştu.



Afrika Birliğinin öncülüğünde 24-25 Haziran’da bir toplantı düzenleneceğini ve kıtadaki en iyi uzmanların bir araya geleceğini belirten Nkengasong, toplantıda aşıyı geliştirmenin yanı sıra muhtemel aşıya nasıl ve ne şekilde erişeceklerine de kafa yoracaklarını ifade etti.



Şimdiye dek 3 milyon test yapılan kıtada vakaların yarısından fazlasının sadece 5 ülkede olduğunu belirten Nkengasong, kıta genelinde toplamda 209 bin 438 vaka ve 5 bin 678 ölüm olduğunu aktardı.



Africa CDC Direktörü ayrıca, Kovid-19 vakalarına ilişkin istatistikleri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya’nın kendileriyle iş birliği yapacağına ilişkin umudunun sürdüğünü dile getirdi.

