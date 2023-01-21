Afrika’dan 25 sektörle Türkiye çıkarması

Geride bıraktığımız Eylül ayında Kamerunlu iş insanlarının katılımıyla düzenlenen Türkiye-Kamerun Sektörler Arası B2B Platformu, Türkiye'nin Afrika ile olan ticaretine ivme kazandırmak isteyen HBS Uluslararası Organizasyon himayesinde önemli bir organizasyon olarak kayıtlara geçmişti. Hem Türkiye'den hem de Afrika'dan platforma dahil olan firmaların memnuniyetleri ve talepleri neticesinde 2023 içerisinde 15 ülke ile daha bu doğrultuda etkinlikler düzenleme niyet ve gayretini ortaya koyan HBS Uluslararası Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Sıraç Tanır, 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde, odağında Senegal olan kapsamlı bir organizasyon daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Batı Afrika'nın ticari potansiyeli en yüksek yedi ülkesi

'Ülkeme sadece 1 Doların bile girmesine vesile olabilirsem kendimi bahtiyar hissedeceğim' ifadesini her platformda dile getiren Sıraç Tanır, 2023'ün ilk kurumsal etkinliğini, Batı Afrika'nın ticari potansiyeli en yüksek yedi ülkesinin katılımıyla hayata geçirecek. Senegal'in yanı sıra Kamerun, Fildişi Sahilleri, Gine, Gambiya, Benin ve Togo'dan onlarca firma ve iş insanının iştirak edeceği organizasyonda 25 sektör temsilcisi B2B ve Fuar ambiyansında bir araya gelerek ortak paydada buluşmaya ve Türkiye-Afrika arasındaki ticaret hacminin büyümesine katkıda bulunmaya gayret edecekler. İş insanlarının yanı sıra üst düzey protokol katılımın da olacağı etkinlikte, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin katkılarıyla hazırlanan konferans ve özel sunumlar da gerçekleşecek.

Devasa bir alım heyeti Türkiye'ye geliyor!

25 farklı sektörden alım gücü yüksek oluşumların katılımıyla gerçekleştirilecek İşbirliği Zirvesi'ndeki sektörel dağılım ise şöyle;

1. İnşaat-Proje

2. İnşaat Malzemeleri

3. Elektrikli Ekipmanlar

4. Yazılım ve E-Ticaret

5. Kozmetik

6. Tarım Makineleri

7. Endüstriyel Makineler

8. Otel Mobilyaları, Otel Mimari Dekorasyonu

9. Otel Tekstili

10. Hazır Mobilya

11. Gastronomi

12. Soğutma Sistemleri

13. Ekmek Makineleri

14. Tüm Gıda Ürünleri

15. Tekstil

16. Gıda İş Tesisleri

17. Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Güneş Enerjisi)

18. İletişim Teknolojileri

19. Tarım ve Hayvancılık Ürünleri

20. Otomotiv-Yedek Parça

21. Mobil Konteynır Karavan

22. Farmasötik Ürünler

23. Ahşap Kapı

24. Çelik Kapı

25. Duvar Kaplamaları

Hem iş hem alışveriş hem turizm

11-12 Şubat'taki konferans, fuar ve B2B içerikli etkinliğin öncesinde ve sonrasında çeşitli başlıklarda alternatif içerikler, hem yerli hem de yabancı katılımcıların ilgisine sunuluyor. Sağlık Turizmi, Kayak ve Termal Temalı Kış Turizmi, VIP B2B olarak katılımcılara sunulacak paketler, ilişkilerin kuvvetlenmesi ve olası ticari ortaklıkların sağlam bir zemine oturması için önemli birer etken olacak. HBS Uluslararası Organizasyon tarafından üçüncü kez düzenlenen '3. Kıtalararası İşbirliği Zirvesi', Türkiye ve hedef ülkelerin resmi kurum ve kuruluşlarınca da dikkatle takip ediliyor. Katılımcılar için bu ilginin dönüşümü; ilerleyen zamanlarda farklı ve ciddi fırsatlar doğurabilme potansiyeline sahip.