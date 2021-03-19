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Dünya Afrika'da yeni gizemli hastalık alarmı!
Dünya

Afrika'da yeni gizemli hastalık alarmı!

Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde henüz teşhis edilemeyen gizemli bir hastalık nedeniyle 1 kişi öldü, 56 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 11:23:00 -
Afrika'da yeni gizemli hastalık alarmı!

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletin Rogo bölgesine bağlı 6 köyde, henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 56 kişi hastanelik oldu.

Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin ölüm nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, hastaneye getirilenlerin bazılarında kusma ve idrarda kan görüldüğünü belirtti.

Öte yandan, Kano'daki Sağlık Bakanlığı'nda salgın hastalıktan sorumlu bir yetkili, bakanlığın salgına ilişkin bir rapor aldığını ancak bu hastalıktan yalnızca 4 kişinin etkilendiğini ve bu kişilerin tedavi edildiğini söyledi.

Nijerya'da geçen sene "gizemli hastalık" nedeniyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Yorumlar

Yorumcu

Gates ve avanesi Allah cezanızı versin
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Metin Uyulan

yüz binlerce Afrikalı açlıktan ölüyor doğru dürüst haber olmuyor da bir tane güzelim Afrikalı ölünce şimdi Panik mi yapmamız gerek ?
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