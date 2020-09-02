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Aktüel Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyonu aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyonu aştı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 07:53:25 -
Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyonu aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 264 bin 417'ye yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 101 artarak 1 milyon 264 bin 417'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 242 artışla 30 bin 104'e yükseldi.

Kıtada halen 231 bin 759 aktif vaka tedavisi devam ederken iyileşenlerin sayısı 1 milyon 2 bin 554'e çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 14 bin 263 ölümle Güney Afrika, 5 bin 421 ölümle Mısır, 1518 ölümle Cezayir'de görüldü.

Vaka sayısı 628 bin 259 olan Güney Afrika'yı 99 bin 115 vaka ile Mısır ve 5 bin 440 vaka ile Fas izledi.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

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