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Aktüel Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 173 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 173 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 07:50:35 -
Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 173 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 173 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 365 artarak 1 milyon 427 bin 620'a ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 244 artışla 34 bin 378'e yükseldi.

Kıtada tedavisi süren 219 bin 433 aktif vaka bulunurken, 1 milyon 173 bin 809 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 118'le Güney Afrika, 5 bin 806'yla Mısır, 1889'le Cezayir'de görüldü.

En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk üç ülke 663 bin 282 vakayla Güney Afrika, 105 bin 346 ile Fas ve 102 bin 254 ile Mısır oldu.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

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