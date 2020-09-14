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Aktüel Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 104 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 104 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:52:57 -
Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 104 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 104 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 6 bin 805 artarak 1 milyon 359 bin 569'a ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 121 artışla 32 bin 678'e yükseldi.

Kıtada halen tedavisi süren 222 bin 844 aktif vaka bulunurken, 1 milyon 104 bin 47 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 447'yle Güney Afrika, 5 bin 648'le Mısır, 1612'yle Cezayir'de görüldü.

En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk üç ülke 649 bin 793 vaka ile Güney Afrika, 101 bin 9 vaka ile Mısır ve 86 bin 686 vaka ile Fas oldu.

Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

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