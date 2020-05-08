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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 54 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:26:01 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 54 bini geçti

İSTANBUL (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 54 binin üzerine çıktı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamaya göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 329 artarak 54 bin 27 oldu.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 62 artarak 2 bin 74'e ulaştı. Şimdiye kadar 18 bin 636 kişi de sağlığına kavuştu.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 483, Mısır'da 482, Fas'ta 183, Güney Afrika'da 161, Kamerun'da 108, Nijerya'da 107, Sudan'da 52'ye yükseldi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana ve Kamerun oldu.

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