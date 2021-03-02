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Dünya Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyona yaklaştı
Dünya

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyona yaklaştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyona yaklaşırken ölenlerin sayısı 104 bin 205'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 14:27:00 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyona yaklaştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, vaka sayısı 3 milyon 935 bin 446'ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 494 bin 990'a yükseldi.

Kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 104 bin 205'e çıktı. 

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Afrika'da 24 ülke daha Kovid-19 aşılarını teslim almaya hazırlanıyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) açıklamasına göre, Gana ve Fildişi Sahili'nin ardından 24 ülke daha Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşılarını "gelecek haftalarda" teslim alacak. 

COVAX aracılığıyla yarın Kenya'ya 4 milyon 176 bin, Nijerya'ya 16 milyon 8 bin aşı ulaşacak. 

Kıtada şimdiye kadar Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi ve Zimbabve kitlesel aşılamaya başladı.

 

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