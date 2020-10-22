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Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 685 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 685 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:19:32 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 685 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 685 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 685 bin 455'e çıktı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 454'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 18 bin 741 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşti, Mısır'da 6 bin 155, Fas'ta ise 3 bin 79 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 708 bin 359'a ulaştı, bu ülkeyi 182 bin 580 vakayla Fas ve 105 bin 883 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 384 bin 275 kişi iyileşti.

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