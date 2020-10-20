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Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 665 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 665 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:52:50 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 665 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 665 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 665 bin 60'a çıktı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 991'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 18 bin 492 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşti, Mısır'da 6 bin 130, Fas'ta ise 2 bin 976 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 705 bin 254'e ulaştı, bu ülkeyi 175 bin 749 vakayla Fas ve 105 bin 547 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 367 bin 151 kişi iyileşti.

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