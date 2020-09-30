Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 480 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 480 bini geçti.



Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 509 artarak, 1 milyon 480 bin 934'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 217 artışla 35 bin 729'a yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 667 ile Güney Afrika, 5 bin 914 ile Mısır, 2 bin 152 ile Fas'ta kaydedildi.

En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk üç ülke 672 bin 572 ile Güney Afrika, 121 bin 183 ile Fas ve 103 bin 79 ile Mısır oldu.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de Kovid-19'a bağlı ölüm rapor edilmedi.



Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 225 bin 806 kişi iyileşti.

