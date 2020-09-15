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Aktüel Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 366 bini aştı
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 366 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 07:51:25 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 366 bini aştı
ABUJA (AA) - Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 366 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 6 bin 596 artarak 1 milyon 366 bin 138 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 171 artışla 32 bin 849'a ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 499 ölümle Güney Afrika, 5 bin 661 ölümle Mısır, 1620 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 650 bin 749'a ulaşırken, bu ülkeyi 101 bin 177 vaka ile Mısır ve 88 bin 203 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 110 bin 971 kişi ise iyileşti.
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