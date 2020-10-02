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Aktüel Afrika’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 bini aştı
Aktüel

Afrika’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 bini aştı

Kıtada salgınından son 24 saatte 217 kişi öldü, 7 bin 260 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:51:56 -
Afrika’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı 36 bin 139'a yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 260 artarak 1 milyon 496 bin 977'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 217 artışla 36 bin 139'a çıktı.

Kıtada bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 866 ile Güney Afrika'da kaydedilirken bu ülkeyi, 5 bin 946 ile Mısır, 2 bin 229 ile de Fas takip ediyor.

En fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk üç ülke 676 bin 84 ile Güney Afrika, 126 bin 44 ile Fas ve 103 bin 317 ile Mısır oldu.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de Kovid-19'a bağlı ölüm rapor edilmedi.

Afrika'da, Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 239 bin 335 kişi iyileşti.

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