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Dünya

Afrika'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Afrika kıtasında, koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 15 bin 199'a çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 04:29:00 -
Afrika'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 940 artarak 724 bin 9'a ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 203 artışla 15 bin 199'a çıktı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 5 bin 33 ölümle Güney Afrika'da görülürken, Mısır'da 4 bin 302, Cezayir'de 1078 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre ve Uganda'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Afrika’da 383 bin 114 kişi hastalığı yendi.

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