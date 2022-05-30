Afrika'da işgalci 2 Rus paralı asker öldürüldü
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde militanların saldırısında 2 Rus paralı asker öldü.
Orta Afrika Cumhuriyetinin kuzeybatısında militanlar, Rus paralı askerlere pusu kurdu. Wagner grubuna bağlı 2 asker hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, olay Ouham-Pende bölgesindeki bir köyde yaşandı.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çok sayıda paralı Rus asker görev alıyor. Ülkedeki yerel orduları eğitmekle kalmıyor, muhalif gruplarla da çatışıyorlar.
Rus Wagner grubuna bağlı paralı askerler ayrıca önemli kişi ve madenlerin de korunmasını üstleniyor.