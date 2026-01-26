  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyarbakır'da sıcak gelişme! Uçak seferleri iptal edildi Teşekkürler Erdoğan! Türkiye'den Suriye'ye yardım eli Terör örgütü YPG rahat durmuyor Galatasaray, Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattı Kadıköy’de Kazanan Yok AFAD duyurdu! Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem Büyükçekmece'de fabrika yangını MEB, bir yalanı daha çürüttü Siyonistler gibi ateşkese uymuyorlar! Terör örgütü YPG'den yeni katliam Gazze’de Hakka yürüdü! Hamas'ın kurucusundan acı haber
Dünya Afrika’da "çete" alarmı!
Dünya

Afrika’da "çete" alarmı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Afrika’da "çete" alarmı!

Ülkede kontrolden çıkan çete şiddeti ve artan can kayıpları sonrası hükümet, güvenliği tesis etmek amacıyla en sert tedbir olan askeri birlikleri sokağa indirme seçeneğini masaya yatırdı.

Ülkede kontrolden çıkan çete şiddeti ve artan can kayıpları sonrası hükümet, güvenliği tesis etmek amacıyla en sert tedbir olan askeri birlikleri sokağa indirme seçeneğini masaya yatırdı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkenin farklı noktalarında tırmanışa geçen ve can kayıplarına yol açan çete bağlantılı suç olaylarıyla başa çıkmak adına stratejik bir hamle hazırlığında olduklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Ramaphosa tarafından yapılan açıklamada, hükümetin suç oranlarının zirve yaptığı ve çete çatışmalarının yoğunlaştığı bölgelerde düzeni sağlamak için ordu güçlerini konuşlandırmayı ciddi bir seçenek olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Ramaphosa, "Ordunun konuşlandırılması çağrısı yapıldı" dedi ancak, askerlerin soruşturma yürütmekten ziyade tehditleri etkisiz hale getirmek üzere eğitildiklerini, bu nedenle onları görevlendirme kararının dikkatli bir değerlendirme gerektirdiğini belirtti. Ramaphosa, krize yönelik dengeli bir yaklaşımın gerekliliğini vurguladı.

Ramaphosa, "Çete şiddeti, karşı karşıya olduğumuz zorluklardan biri. Bu konu zihnimizde çok önemli bir yer tutuyor." dedi.

 

Geçtiğimiz hafta sonu, Batı Kap Eyaleti, Cape Town'daki Cape Flats bölgesinde çete bağlantılı şiddet olaylarında en az 26 kişi hayatını kaybetti. Şiddet olayları arasında, Philippi East Mahallesi, Marikana'da meydana gelen ve sekiz kişinin ölümüne yol açan toplu bir silahlı saldırı da yer alıyor.

Bölge uzun zamandır çete bağlantılı şiddet olaylarıyla boğuşuyor. Polis istatistiklerine göre, 2025 yılının ilk dokuz ayında Cape Flats'te 2.104 cinayet vakası bildirildi.

Parlamentonun polis işlerinden sorumlu komitesinin başkanı Ian Cameron'a göre, 29 Aralık 2025 ile 11 Ocak 2026 tarihleri ​​arasında bölgede çete bağlantılı 58 cinayet ve 60 cinayet teşebbüsü kaydedildi.

Güney Afrika'da facia: 14 öğrenci öldü!
Güney Afrika'da facia: 14 öğrenci öldü!

Dünya

Güney Afrika'da facia: 14 öğrenci öldü!

Güney Afrika’da iki ayrı silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika’da iki ayrı silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Güney Afrika’da iki ayrı silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da diplomasi trafiği hızlanıyor! Afrika'dan kritik ziyaret
Ankara'da diplomasi trafiği hızlanıyor! Afrika'dan kritik ziyaret

Gündem

Ankara'da diplomasi trafiği hızlanıyor! Afrika'dan kritik ziyaret

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23