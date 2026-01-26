Afrika’da "çete" alarmı!

Ülkede kontrolden çıkan çete şiddeti ve artan can kayıpları sonrası hükümet, güvenliği tesis etmek amacıyla en sert tedbir olan askeri birlikleri sokağa indirme seçeneğini masaya yatırdı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkenin farklı noktalarında tırmanışa geçen ve can kayıplarına yol açan çete bağlantılı suç olaylarıyla başa çıkmak adına stratejik bir hamle hazırlığında olduklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Ramaphosa tarafından yapılan açıklamada, hükümetin suç oranlarının zirve yaptığı ve çete çatışmalarının yoğunlaştığı bölgelerde düzeni sağlamak için ordu güçlerini konuşlandırmayı ciddi bir seçenek olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Ramaphosa, "Ordunun konuşlandırılması çağrısı yapıldı" dedi ancak, askerlerin soruşturma yürütmekten ziyade tehditleri etkisiz hale getirmek üzere eğitildiklerini, bu nedenle onları görevlendirme kararının dikkatli bir değerlendirme gerektirdiğini belirtti. Ramaphosa, krize yönelik dengeli bir yaklaşımın gerekliliğini vurguladı.

Ramaphosa, "Çete şiddeti, karşı karşıya olduğumuz zorluklardan biri. Bu konu zihnimizde çok önemli bir yer tutuyor." dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu, Batı Kap Eyaleti, Cape Town'daki Cape Flats bölgesinde çete bağlantılı şiddet olaylarında en az 26 kişi hayatını kaybetti. Şiddet olayları arasında, Philippi East Mahallesi, Marikana'da meydana gelen ve sekiz kişinin ölümüne yol açan toplu bir silahlı saldırı da yer alıyor.

Bölge uzun zamandır çete bağlantılı şiddet olaylarıyla boğuşuyor. Polis istatistiklerine göre, 2025 yılının ilk dokuz ayında Cape Flats'te 2.104 cinayet vakası bildirildi.

Parlamentonun polis işlerinden sorumlu komitesinin başkanı Ian Cameron'a göre, 29 Aralık 2025 ile 11 Ocak 2026 tarihleri ​​arasında bölgede çete bağlantılı 58 cinayet ve 60 cinayet teşebbüsü kaydedildi.