Afrika’da bir kurban bin bayram

IBS’nin vekâletle kurban ücreti 700 lira olarak açıklandı. Dernekten yapılan açıklamaya göre IBS’ye vekâlet verilen kurbanların alımları, kesilip dağıtılmaları, organizasyon için bölgeye giden, dernek yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerinin nezaretinde yapılacak. Kurban vekâleti veren hayırseverlere, kurban ücreti yatırıldıktan sonra vekâleti verene kayıt alındı mesajı gönderiliyor. Kesimin ardından da kurban kesildi mesajı gönderiliyor. Ayrıca bir de video ekleniyor. İBS Başkanı Mehmet Sever, “Banka hesaplarımıza kurban ücreti yatıran hayırseverlerimizin isim belirterek “VEKALETİ VERDİM” şeklinde not yazdırmaları ile vekalet işlemi gerçekleşmektedir. İsteyen hayırseverlerimiz 0216 545 71 71 numaralı telefonumuzu arayarak sözlü vekalet verebilirler” dedi. IBS’nin bu sene de AFRİKA’DA BİR KURBAN BİN BAYRAM diyerek yoksul Habeşlilerin yanında olacağını belirten Mehmet Sever, Hayırsever vatandaşlara da müslüman kardeşlerini unutmadıkları için teşekkür etti.