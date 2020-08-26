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Aktüel Afrika'da 20 bin çocuk kayıp
Aktüel

Afrika'da 20 bin çocuk kayıp

Yeniakit Publisher
2020-08-26 17:02:34 -
Afrika'da 20 bin çocuk kayıp

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Afrika genelinde yaklaşık 20 bin çocuğun kayıp olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

ICRC, 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kıtada çatışma, şiddet, göç ve iklim değişiminin yol açtığı felaketler nedeniyle yaklaşık 44 bin kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Bu kişilerin yüzde 45'inin yaklaşık 20 bininin çocuk olduğu aktarılan açıklamada, Nijerya, Etiyopya, Güney Sudan, Somali, Libya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kamerun vatandaşlarının kayıp listelerinin yüzde 82'sini teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını seyahati kısıtladığı ve toplanmayı engellediği için arama faaliyetlerini zorlaştırdığına işaret edildi.

Afrika'daki kayıplar listesinde 23 bin kişilik rakamla Nijerya birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 5 bin kişiyle Güney Sudan izledi.

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