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Afrika uluslar kupası hangi kanalda? Afrika Uluslar Kupası maç sonuçları Canlı

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Son 16 turunun ilk gününde yarın Fas-Benin ve Uganda-Senegal karşılaşmaları yapılacak. Afrika Uluslar Kupası maçları ne zaman başlıyor? Afrika uluslar kupası hangi kanalda? Mısır'ın başkenti Kahire'de oynanacak karşılaşmalarda Fas ile Benin TSİ 19.00'da, Uganda ile Senegal ise TSİ 22.00'de çeyrek final vizesi için sahaya çıkacak. Maçlar D-Smart'tan naklen yayımlanacak.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:00
Afrika uluslar kupası hangi kanalda? Afrika Uluslar Kupası maç sonuçları Canlı

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Son 16 turunun ilk gününde yarın Fas-Benin ve Uganda-Senegal karşılaşmaları yapılacak. Afrika Uluslar Kupası maçları ne zaman başlıyor? Afrika uluslar kupası hangi kanalda? Mısır'ın başkenti Kahire'de oynanacak karşılaşmalarda Fas ile Benin TSİ 19.00'da, Uganda ile Senegal ise TSİ 22.00'de çeyrek final vizesi için sahaya çıkacak. Maçlar D-Smart'tan naklen yayımlanacak. 

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen organizasyonun son 16 turunda, yarın iki maç yapılacak. Mısır'ın başkenti Kahire'de oynanacak karşılaşmalarda Fas ile Benin TSİ 19.00'da, Uganda ile Senegal ise TSİ 22.00'de çeyrek final vizesi için sahaya çıkacak. Maçlar D-Smart'tan naklen yayımlanacak.  Grup aşamasında 68 kez filelerin havalandığı ve maç başına 1,9 gol ortalamasıyla devam eden turnuvanın gol krallığı yarışında ise büyük çekişme yaşanıyor.

Mısırlı Muhammed Salah ve Ahmed Elmohamady, Senegalli Sadio Mane, Beninli Mickael Pote, Demokratik Kongolu Cedric Bakambu, Ganalı Jordan Ayew, Gineli Mohamed Yattara, Kenyalı Michael Olunga, Cezayirli Adam Ounas, Madagaskarlı Carolus Andriamatsinoro ve Ugandalı Emmanuel Okwi ikişer golle krallık yarışında zirveyi paylaşıyor. Gol krallığı yarışının iddialı isimleri arasında yer alan ve hafta içinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaşan Pote, Spor Toto 1. Lig'de 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında zirvede yer almıştı.

Cedric Bakambu ise 2014-15 sezonunda Bursaspor formasıyla tüm kulvarlarda attığı 21 golün ardından 7,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Villarreal'e transfer olmuştu. Yüksek performansını İspanya temsilcisinde de sürdüren Bakambu, geçen sezon 40 milyon avro karşılığında Çin temsilcisi Beijing Guoan'a geçmişti.

Afrika Uluslar Kupası turnuvasının son 16 turu programı TSİ şöyle:

5 Temmuz Cuma:

19.00 Fas-Benin

22.00 Uganda-Senegal

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 Nijerya-Kamerun

22.00 Mısır-Güney Afrika

7 Temmuz Pazar:

19.00 Madagaskar-Demokratik Kongo Cumhuriyeti

22.00 Cezayir-Gine

8 Temmuz Pazartesi:

19.00 Mali-Fildişi Sahili

22.00 Gana-Tunus

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:00
  1. Erzurum
  2. Bursa
  3. Afrika Uluslar Kupası turnuvası
  4. afrika uluslar kupası
  5. Fas-Benin maçı ne zaman saat kaçta
  6. Uganda-Senegal maçı ne zaman saat kaçta
  7. Nijerya-Kamerun ne zaman saat kaçta hangi kanalda
  8. Madagaskar-Demokratik Kongo Cumhuriyeti ne zaman saat kaçta
  9. Gana-Tunus maçı ne zaman saat kaçta
  10. Mali-Fildişi Sahili maçı ne zaman saat kaçta
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