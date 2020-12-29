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Dünya Afrika ülkesinde tehlikeli girişim! 3 askeri kaçırdılar
Dünya

Afrika ülkesinde tehlikeli girişim! 3 askeri kaçırdılar

Kamerun'un Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) sınırında bulunan Ngaoui kasabasında silahlı isyancı grup 3 Kamerun askerini kaçırarak fidye talep etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:07:00 -
Afrika ülkesinde tehlikeli girişim! 3 askeri kaçırdılar

Ulusal basındaki haberlere göre,​​​​​​​ OAC'de faaliyet gösteren 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) isyancı grubu sığınmacı kasabası Ngaoui'de sınır güvenliğini sağlayan 3 Kamerun askerini rehin aldı.

Örgüt, askerlerin serbest bırakılması için 45 milyon CFA frangı (yaklaşık 619 bin lira) istedi.

Abass Sidiki liderleriğindeki silahlı grup, 2015'ten bu yana OAC'nin kuzeybatısındaki Nana-Mambere, Ouham-Pende, Bocaranga ve Koui bölgelerinde faaliyet gösteriyor.

OAC, 21 Aralık'ta Abbas'ın güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı ancak 3R bu haberi yalanlamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün verilerine göre, cinayet ve yağmalama suçlarından sorumlu tutulan 3R'nin düzenlediği eylemlerde çok sayıda sivil ölmüştü.

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