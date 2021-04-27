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Dünya Afrika ülkesinde sıcak gelişme! Terör örgütü bölgeyi ele geçirdi
Dünya

Afrika ülkesinde sıcak gelişme! Terör örgütü bölgeyi ele geçirdi

Afrika ülkesi Nijerya'da Boko Haram terör örgütü bir bölgeyi ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 13:35:00 -
Afrika ülkesinde sıcak gelişme! Terör örgütü bölgeyi ele geçirdi

Nijerya'nın başkenti Abuja'nın yaklaşık 140 kilometre uzağındaki Niger eyaletinde bir bölge terör örgütü Boko Haram tarafından ele geçirildi.

Niger eyaleti Valisi Abubakar Bello yaptığı açıklamada, Boko Haram'ın eyaletin Kaure bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Bello, "Boko Haram unsurlarının Niger eyaletinin Kaure bölgesinde olduklarını haber aldım. Buraya bayrak diktiler. Bu bölgeyi ele geçirdikleri anlamına geliyor." dedi.

Teröristlerin ayrıca bölge sakinlerinin eşlerini kaçırdığını aktaran Bello, eyalette Boko Haram üyelerinin varlığının başkent Abuja'nın güvenliğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan adını vermek istemeyen hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boko Haram'a karşı operasyon için bölgeye henüz asker sevk edilmediğini söyledi.

Terör örgütü Boko Haram üyeleri, hafta sonundan bu yana ülkenin farklı bölgelerinde saldırılar düzenliyor. Teröristlerin en son askeri konvoya düzenlediği saldırıda 31 asker hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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