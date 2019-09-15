Afrika ülkesinde korkunç kaza! Onlarca kişi kayıp Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tekne batması sonucu yaşanan kazada 36 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Kongo Nehri'nde bir teknenin batması sonucu 36 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde polis tarafından yapılan açıklamada, başkent Kinşasa yakınlarında Kongo Nehri’nde bir teknenin batması sonucu 36 kişinin kaybolduğu bildirildi. Açıklamada, batan teknedeki 76 kişinin kurtulduğu, kazanın nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.