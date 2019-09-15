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Afrika ülkesinde korkunç kaza! Onlarca kişi kayıp

Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tekne batması sonucu yaşanan kazada 36 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

15 Eylül 2019 Pazar 16:06
Afrika ülkesinde korkunç kaza! Onlarca kişi kayıp

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Kongo Nehri'nde bir teknenin batması sonucu 36 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde polis tarafından yapılan açıklamada, başkent Kinşasa yakınlarında Kongo Nehri’nde bir teknenin batması sonucu 36 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Açıklamada, batan teknedeki 76 kişinin kurtulduğu, kazanın nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 16:06
  1. Demokratik Kongo Cumhuriyeti
  2. Kongo Nehri
  3. başkent Kinşasa

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