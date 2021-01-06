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Dünya Afrika ülkesinde katliam! Köy düğünü havadan tarandı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Afrika ülkesinde katliam! Köy düğünü havadan tarandı: Çok sayıda ölü var

Mali'de bir köy düğününe düzenlenen hava saldırısında 150'ye yakın kişinin öldüğü belirtildi. Yapılan açıklamada, saldırıyı düzenleyenlerin kim olduğunun henüz belirlenemediği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 11:00:00 -
Afrika ülkesinde katliam! Köy düğünü havadan tarandı: Çok sayıda ölü var

Mali'de yayın yapan Studio Tamani radyosunun haberine göre, pazarı pazartesiye bağlayan gece Bounti köyüne hava saldırısı düzenlendi.

AA’nın haberine göre, Bölgenin Belediye Başkanı Adama Griaba, radyonun yayınına katılarak yaptığı açıklamada, saldırının kimler tarafından düzenlendiğinin bilinmediğini ve ölü sayısının ise 100 ile 150 arasında olabileceğini kaydetti.

Görgü tanıklarına göre, hava saldırısı sırasında köyde yapılan düğüne katılan çok sayıda kişi de öldü.

Söz konusu saldırıda kaç kişinin yaralandığı ise bilinmiyor.

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