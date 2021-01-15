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Dünya Afrika ülkesinde katliam! İsyancılar baskın yaptı: Onlarca ölü ve yaralı var
Dünya

Afrika ülkesinde katliam! İsyancılar baskın yaptı: Onlarca ölü ve yaralı var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların halka yönelik saldırısında 46 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 10:49:00 -
Afrika ülkesinde katliam! İsyancılar baskın yaptı: Onlarca ölü ve yaralı var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusu Kuzey-Kivu eyaletinin Walese Vonkutu bölgesinde isyancıların saldırısında 46 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ituri eyaletinin İçişleri Bakanı Adio Gidi, basına yaptığı açıklamada, isyancı grubun saldırısında 46 sivilin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Saldırının Demokratik İttifak Güçleri (ADF) isyancı grubu tarafından gerçekleştirildiğini belirten Gidi, saldırı sonrasında KDC Silahlı Kuvvetlerinin (FARDC) bölgede operasyon başlattığını sözlerine ekledi.

Gidi, saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun Afrika'nın en eski yerlilerinden Pigme olduğunu belirtti.

Kuzey-Kivu bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Değişim İçin Mücadele Hareketi (LUCHA) yetkilileri, Kasım 2019’dan bu yana Kuzey-Kivu eyaletinde yaşanan çatışmalarda 1206 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kuzey-Kivu eyaletinin Beni bölgesinde FARDC ile ADF mensubu isyancılar arasında uzun süredir şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 3 bin sivilin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı Ekim 2019'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

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