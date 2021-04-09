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Dünya Afrika ülkesinde katliam gibi kaza
Dünya

Afrika ülkesinde katliam gibi kaza

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu otobüsünün devrilip ateş alması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 12:54:00 -
Afrika ülkesinde katliam gibi kaza

Ülkenin orta kesimindeki Tshikapa kenti Valisi Willy İtsunda, yaptığı açıklamada, başkent Kinşasa'ya götürülmek üzere palm yağı ve alkol de taşıyan bir yolcu otobüsünün Tshikapa'dan hareket ettiğini, bir taksiyi sollamak isterken ise devrilip ateş aldığını ifade etti.

Aralarında çocukların da bulunduğu en az 40 yolcunun yanarak can verdiğini belirten İtsunda, 9 kişinin ise ağır yaralandığını kaydetti.

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